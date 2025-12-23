Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Νταβίντ Νέρες, η Νάπολι νίκησε 2-0 τη Μπολόνια και κατέκτησε το Σούπερ Καπ Ιταλίας, διοργάνωση που φιλοξενήθηκε στο “King Saud University Stadium” του Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός σκόραρε στο 39ο και το 57ο λεπτό βάζοντας τη «σφραγίδα» του στο τρίτο Σούπερ Καπ που θα προσθέσουν στην τροπαιοθήκη τους οι «παρτενοπέι» (1990, 2014 τα δύο προηγούμενα).

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ στο 39′ άνοιξε το σκορ με δυνατό σουτ, ενώ στο 58′ με υπέροχη λόμπα κρέμασε τον Ραβάλια και χάρισε στην ομάδα του το τρόπαιο.

Ο Μπάμπης Λυκογιάννης ήταν στην αποστολή της Μπολόνια, αλλά δεν αγωνίστηκε.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Σούπερ Καπ Ιταλίας στο Ριάντ:

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

Νάπολι-Μίλαν 2-0

Μπολόνια-Ίντερ 3-2 πέν. (1-1 κ.δ.)

ΤΕΛΙΚΟΣ

Νάπολι- Μπολόνια 2-0