Ο Νεοζηλανδός αθλητής του ελεύθερου στυλ Φίνλεϊ Μέλβιλ Άιβς μεταφέρθηκε με φορείο την Παρασκευή (20/2) μετά από μια απότομη πτώση από ύψος επτά μέτρων, μετά από άλμα που επιχείρησε κατά τη διάρκεια της δεύτερης προκριματικής του διαδρομής για το αγώνισμα του halfpipe στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνου-Κορτίνα.

Ο 19χρονος Άιβς, νυν νούμερο 1 στον κόσμο στο αγώνισμα, έλαβε τις πρώτες βοήθειες από ιατρικό προσωπικό αφού κατά την προσγείωσή του μετά το συγκεκριμένο άλμα, χτύπησε δυνατά στον πάγο και έχασε τα σκι και τα μπαστούνια του.

Δείτε όλη την προσπάθεια του Άιβς και την πτώση του

Ο αγώνας διακόπηκε για αρκετά λεπτά, μέχρι να απομακρυνθεί ο νεαρός αθλητής από την πίστα με φορείο.

Ήταν το δεύτερο σοβαρό ατύχημα μέσα σε δύο ημέρες στο ελεύθερο σκι, καθώς την Πέμπτη, η Καναδή Κάσι Σαρπ χρειάστηκε επίσης ιατρική βοήθεια μετά από πτώση κατά τη διάρκεια των προκριματικών γυναικών στο halfpipe.

Η 33χρονη, Ολυμπιονίκης το 2018 και ασημένια Ολυμπιονίκης πριν από τέσσερα χρόνια, έμεινε ακίνητη για αρκετά λεπτά, αλλά χαιρέτισε το πλήθος καθώς την μετέφεραν με φορείο.

Η Καναδική Ολυμπιακή Επιτροπή δήλωσε ότι η κατάστασή της ήταν «σταθερή».

Το αγώνισμα του halfpipe ενέχει υψηλό επίπεδο κινδύνου, καθώς οι σκιέρ πρέπει να εκτελέσουν μια σειρά από εναέρια κόλπα εκτοξευόμενοι από την άκρη μιας ημικυλινδρικής διαδρομής.