Η Λίβερπουλ στην τελική ευθεία του «μαραθωνίου» της Πρέμιερ Λιγκ έχει χάσει στροφές, πετάει δεξιά αριστερά βαθμούς, με αποτέλεσμα να έχει τεθεί ουσιαστικά νοκ-άουτ από τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

Η τελευταία γκέλα των «ρεντς» ήταν η σημερινή (2-2) με τη Γουέστ Χαμ στο Λονδίνο, παιχνίδι στο οποίο ο Μοχάμεντ Σαλάχ είχε ένα πολύ έντονο επεισόδιο με τον προπονητή του Γιούργκεν Κλοπ.

Ο Γερμανός τεχνικός στο ματς με τα «σφυριά» άφησε στον πάγκο «βαριά» ονόματα της ομάδας, όπως ο Αιγύπτιος και όταν στο 79′ αποφάσισε να περάσει στον αγωνιστικό χώρο τον «Φαραώ» μαζί με τον Νούνιες ο πρώτος αντέδρασε και μάλιστα έντονα.

Πιο συγκεκριμένα ο Σαλάχ ήταν πολύ εκνευρισμένος με τον προπονητή του και άρχισε να του τα… χώνει πριν μπει στο ματς, με τους συμπαίκτες του να επεμβαίνουν για να τον ηρεμήσουν!

ΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΣΑΛΑΧ-ΚΛΟΠ

Εδώ κολλάει γάντι η ατάκα «είμαστε μία ωραία ατμόσφαιρα» που είχε πει ο αείμνηστος Ντίνος Ηλιόπουλος.

Μετά το τέλος του αγώνα ο σταρ των «ρεντς» εθεάθη να αποχωρεί από τα αποδυτήρια και να λέει πως «θα ανάψω φωτιά σήμερα αν μιλήσω», με ρεπόρτερ να τον ρωτάει απορημένος «φωτιά;» και τον Σαλάχ να του απαντά «φυσικά».

Υπενθυμίζεται πως ο Κλοπ διανύει τις τελευταίες του εβδομάδες στο Άνφιλντ, με τον Άρνε Σλοτ να ετοιμάζεται να τον διαδεχτεί στην τεχνική ηγεσία του φημισμένου αγγλικού συλλόγου.

Salah: If I speak today there will be fire.

Reporter: Fire?

Salah: Of course! pic.twitter.com/X2vNHL9FA5

— LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) April 27, 2024