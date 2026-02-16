Σαν να μην έφτανε στον Άντονι Μαρσιάλ οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην προσαρμογή του στο πρωτάθλημα του Μεξικού, ήρθε ένας σοβαρός τραυματισμός για να κάνει χειρότερα τα πράγματα για τον πρώην στράικερ της ΑΕΚ.

Ο Γάλλος επιθετικός, ο οποίος πλέον αγωνίζεται στη Μοντερέι, έχοντας απολογισμό ένα γκολ και τρεις ασίστ σε 18 συμμετοχές, τραυματίστηκε στον ώμο στη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με τη Λεόν και αναγκάστηκε να αποχωρήσει με φορείο από το γήπεδο.

«Η Μοντερέι ενημερώνει ότι ο Άντονι Μαρσιάλ υπέστη εξάρθρωση δεξιού ώμου κατά τη διάρκεια του αγώνα της 6ης αγωνιστικής εναντίον της Λεόν στο στάδιο BBVA. Η πρόβλεψη για την ανάρρωσή του Άντονι θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της κατάστασής του», ανέφερε η ανακοίνωση της ομάδας του έμπειρου φορ για τον τραυματισμό του.