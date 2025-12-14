Ένα σπάνιο βίντεο με τον σούπερ σταρ του παγκόσμιου μπάσκετ, Κόμπι Μπράιαντ, να δίνει συνέντευξη σε δημοσιογράφο σε ηλικία μόλις 10 ετών, έχει γίνει viral.

Αποφασιστικότητα και ταλέντο από τόσο μικρή ηλικία

Στη συνέντευξη που δίνει σε δημοσιογράφο, ο μόλις δέκα ετών Κόμπι Μπράιαντ, παρατηρείται η αποφασιστικότητα στο βλέμμα του, η ίδια που θα τον οδηγούσε να γίνει ένας θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η αυτοπεποίθηση του Μπράιαντ, καθώς απαντά με άνεση αλλά παράλληλα και σεμνότητα στις ερωτήσεις που του κάνει ο δημοσιογράφος, ο οποίος αναγνωρίζει το ταλέντο του από τόσο μικρή ηλικία.

