Η Φενέρμπαχτσε νίκησε τη Μονακό με 88-70 για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague, με τους Μονεγάσκους να γνωρίζουν την έκτη ήττα τους στα τελευταία επτά παιχνίδια στη διοργάνωση.
