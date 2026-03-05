Η Φενέρμπαχτσε νίκησε τη Μονακό με 88-70 για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague, με τους Μονεγάσκους να γνωρίζουν την έκτη ήττα τους στα τελευταία επτά παιχνίδια στη διοργάνωση.

