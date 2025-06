Ξεκάθαρο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση έστειλε ο Βασίλης Σπανούλης μετά τη συντριβή της Μονακό από την Παρί στον δεύτερο τελικό του γαλλικού πρωταθλήματος, δηλώνοντας ευθέως ότι η ομάδα του πάσχει σε επίπεδο νοοτροπίας, ενώ ανέλαβε προσωπικά την ευθύνη για την απογοητευτική εμφάνιση.

Η ήττα με 92-67 άφησε τους Μονεγάσκους να κυνηγούν πλέον «με την πλάτη στον τοίχο», καθώς βρίσκονται πίσω με 2-0 στη σειρά. Ο Σπανούλης, εμφανώς απογοητευμένος, δεν «μάσησε τα λόγια του» μετά το τέλος της αναμέτρησης, ασκώντας δριμεία αυτοκριτική και στέλνοντας μήνυμα προς τους παίκτες του, τονίζοντας ότι η παρούσα αγωνιστική εικόνα δεν είναι αποδεκτή.

Συγκεκριμένα ο Σπανούλης, ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Νομίζω ότι διαμαρτυρόμαστε πολύ, δείχνουμε εκνευρισμό, δεν παλεύουμε αρκετά για τελικούς. Υποτίθεται ότι έπρεπε να κάνουμε αυτά που έκανε η Παρί απόψε. Έπρεπε να αντιδράσουμε αλλά δεν το κάναμε. Έπαιξαν καλύτερα και άξιζαν τη νίκη. Πρέπει να βρω το πώς θα παίξουμε στη συνέχεια, ποιοι παίκτες και με ποιο τρόπο.

Τα ριμπάουντ ήταν 47-29, παλεύουν περισσότερο παντού. Δεν κάνουμε σωστά φάουλ, δεν παλεύουμε, χάνουμε όλες τις 50-50 μπάλες. Όταν παίζουμε καλά, χάνουμε σουτ και αυτό σκοτώνει τη ψυχολογία μας, κάτι που δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, επειδή είναι καλά σουτ.

Πρέπει να παίξουμε καλύτερα. Όλη η ευθύνη είναι δικιά μου. Η νοοτροπία με την οποία παίζουμε δεν είναι ίδια με αυτή που είχαμε τους τελευταίους 6 μήνες που είμαι εδώ και στο Final Four, όταν όλοι μας θαύμαζαν. Ήμασταν η έκπληξη της EuroLeague, πήγαμε στον τελικό, παίξαμε σπουδαίο μπάσκετ. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε αυτό τώρα, όμως, αλλά να παίξουμε καλά στο επόμενο παιχνίδι».

Vassilis Spanoulis shows frustration but full awareness 🧠🔥

His team isn’t playing the same basketball they showed at the EuroLeague Final Four just a few weeks ago.

He takes full responsibility and promises to give everything ahead of Game 3 💪🏽🗣️

The fight isn’t over yet… 🏀🔁… pic.twitter.com/FkrvoemkW1

— SKWEEK (@skweektv) June 17, 2025