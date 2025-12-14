Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η οποία διέλυσε την ΑΒΣ με 6-0, σε μια αναμέτρηση όπου πρωταγωνιστικό ρόλο είχε ο Γιώργος Βαγιαννίδης, ξεκινώντας στο βασικό σχήμα και μοιράζοντας δύο ασίστ.

Το σκορ άνοιξε στο 32ο λεπτό ο Σουάρες, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Έλληνας μπακ με εξαιρετική ατομική ενέργεια, απέφυγε τον αντίπαλό του και «σέρβιρε» έτοιμο γκολ στον Αραούχο για το 2-0.

Ο Κατάμο ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 (37′), αποτέλεσμα με το οποίο τα «λιοντάρια» πήγαν στα αποδυτήρια.

Στο 47’ ο Αραούχο, έπειτα τη δεύτερη ασίστ του Βαγιαννίδη, διαμόρφωσε το 4-0.

Έξι λεπτά μετά (53′) ο Σουάρες πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, ανεβάζοντας το σκορ στο 5-0.

Στο 55ο λεπτό έκανε την εμφάνισή του στον αγωνιστικό χώρο ο Φώτης Ιωαννίδης. Το τελικό 6-0 διαμόρφωσε ο Κατάμο στις καθυστερήσεις.

Τα έξι γκολ και τα καλύτερα στιγμιότυπα

Η αποβολή του Βρουσάι στοίχισε στη Ρίο Άβε

Την ήττα με 1-0 από τη Βιτόρια Γκιμαράες γνώρισε η Ρίο Άβε στο «Εστάντιο ντο Ρίο Άβε», στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής του πορτογαλικού πρωταθλήματος.

Ήττα που, εν πολλοίς, προκλήθηκε από την αποβολή του Μάριου Βρουσάι λίγο πριν το ημίωρο με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Η ομάδα του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου – που επίσης αποβλήθηκε λόγω έντονων διαμαρτυριών – δεν μπόρεσε να κρατήσει το μηδέν στην άμυνα. Το μοναδικό γκολ σημείωσε ο Ουμάρ Καμαρά στο 35’, με την Γκιμαράες να ανεβαίνει έκτη με 21 βαθμούς, έχοντας πάρει τους 10 εξ αυτών στην τελευταία τετράδα αγώνων.

Η Ρίο Άβε, που είχε στο αρχικό σχήμα πλην του Βρουσάι και τον Νίκο Αθανασίου ενώ ως αλλαγή πέρασαν και οι Γιώργος Λιάβας (46’), Αντώνης Παπακανέλλος (79’), έμεινε 10η με 16 βαθμούς χάνοντας για πρώτη φορά μετά από τρεις αγωνιστικές (μία νίκη, δυο ισοπαλίες).

Τα στιγμιότυπα του ματς

Νωρίτερα, η Ζιλ Βιθέντε έχασε την ευκαιρία να πλησιάσει την Μπενφίκα στην τρίτη θέση. Η ομάδα του Σέζαρ Πεϊσότο προηγήθηκε με τον Αντόνιο Εσπιγκάρες στο 38’ αλλά στο ξεκίνημα της επανάληψης ο Κελιάν Ενσονά ισοφάρισε για την Κάζα Πία που πήρε έναν πολύτιμο βαθμό στην προσπάθεια να αποφύγει τον υποβιβασμό.

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της 14ης αγωνιστικής της πορτογαλικής Liga έχουν ως εξής:

Κάζα Πία-Ζιλ Βιθέντε 1-1

Ρίο Άβε-Γκιμαράες 0-1

Σπόρτινγκ Λισ.-AVS 6-0

Φαμαλικάο-Εστορίλ 14/12

Μορεϊρένσε-Μπενφίκα 14/12

Αρούκα-Αλβέρκα 14/12

Νασιονάλ-Τοντέλα 15/12

Μπράγκα-Σάντα Κλάρα 15/12

Πόρτο-Εστρέλα Αμαδόρα 15/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 13 αγώνες)

Πόρτο 37

Σπόρτινγκ Λισ. 35 -14αγ.

Μπενφίκα 29

Ζιλ Βιθέντε 25 -14αγ.

Μπράγκα 22

Γκιμαράες 21 -14αγ.

Φαμαλικάο 20

Μορεϊρένσε 20

Αλβέκρα 17

Ρίο Άβε 16 -14αγ.

Σάντα Κλάρα 15

Εστορίλ 14

Εστρέλα Αμαδόρα 14

Νασιονάλ Μαδέιρα 12

Κάζα Πία 10 -14αγ.

Τοντέλα 9

Αρούκα 9

AVS 3 -14αγ.