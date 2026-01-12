Πρόβλημα τραυματισμού στο δεξί γόνατο αντιμετωπίζει εκ νέου ο Φώτης Ιωαννίδης, που αναμένεται να τον κρατήσει για κάποιο διάστημα εκτός υποχρεώσεων της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Στον ημιτελικό του League Cup με την Γκιμαράες, ο Έλληνας επιθετικός υπέστη υποτροπή στον έσω πλάγιο σύνδεσμο, πρόβλημα το οποίο είχε πρωτοεμφανιστεί τον Νοέμβριο και τον είχε υποχρεώσει να χάσει τα τελευταία δύο ματς της εθνικής στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά και τρία παιχνίδια της ομάδας του σε πρωτάθλημα, κύπελλο και Champions League.

Ο 26χρονος φορ θα ακολουθήσει συντηρητική θεραπεία, θα χάσει σίγουρα το επερχόμενο ματς πρωταθλήματος με την Κάσα Πία (16/1), ενώ είναι εξαιρετικά αμφίβολος και για το παιχνίδι του Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν, την επόμενη εβδομάδα (20/1).