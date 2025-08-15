Η Τσέλσι, σύμφωνα με το «The Athletic», θα δώσει μερίδιο από τα μπόνους των παικτών για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων στις οικογένειες των Ντιόγκο Ζότα και Αντρέ Σίλβα.

Η ομάδα του δυτικού Λονδίνου στέφθηκε πρωταθλήτρια του πρόσφατα διευρυμένου τουρνουά της FIFA τον Ιούλιο, νικώντας την Παρί Σεν Ζερμέν με 3-0 στον τελικό στο MetLife Stadium στο Νιου Τζέρσεϊ. Η επιτυχία τους στο τουρνουά απέφερε στον σύλλογο περίπου 114,6 εκατομμύρια δολάρια (98,22 εκατομμύρια ευρώ).

Ο Ντιόγκο Ζότα, διεθνής Πορτογάλος επιθετικός της Λίβερπουλ και ο 25χρονος αδελφός του, Αντρέ, ο οποίος αγωνιζόταν στην Πεναφιέλ, σκοτώθηκαν σε τροχαίο, στις 3 Ιουλίου, στην επαρχία Ζαμόρα. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο 65ο χιλιόμετρο της αυτοκινητόδρομου A-52, κοντά στον δήμο Παλάσιος ντε Σανάμπρια.