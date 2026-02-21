Η Αθλέτικ Μπιλμπάο κατάφερε να πάρει ένα σημαντικό τρίποντο εν όψει της συνέχεια του ισπανικού πρωταθλήματος, καθώς επικράτησε με 2-1 της Έλτσε, σημειώνοντας το νικητήριο γκολ στο φινάλε του αγώνα.

Η Μπιλμπάο ήταν αυτή που είχε τις καλύτερες στιγμές στο πρώτο μισό της αναμέτρησης, ωστόσο δεν κατάφερε σε καμία από αυτές να ανοίξει το σκορ. Τον γόρδιο δεσμό έλυσε ο Γκουρουθέτα στο 64ο λεπτό με μονοκόμματο σουτ από το ύψος του πέναλτι, μετά την εξαιρετική πάσα του Μπερτσίτσε. Πέντε λεπτά αργότερα (69′) ο Αντρέ Σίλβα απάντησε για τους γιλοξενούμενους, ισοφαρίζοντας σε 1-1 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, στην μοναδική ίσως απειλή της Έλτσε έως εκείνο το σημείο του παιχνιδιού. Ο Γκουρουθέτα λύτρωσε την ομάδα του στο 89ο λεπτό από την άσπρη βούλα, ένα πέναλτι που καταλογίστηκε μετά από την βοήθεια του VAR.

