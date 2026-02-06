Σε βαθιά κρίση βρίσκεται η μπασκετική Μονακό, με τα προβλήματα να ξεπερνούν πλέον το αγωνιστικό σκέλος και να αγγίζουν ευθέως τη βιωσιμότητα του συλλόγου.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη μετρά πέντε συνεχόμενες ήττες στη Euroleague, γεγονός που έχει επιφέρει έντονη αγωνιστική πίεση, την ώρα που στο παρασκήνιο τα οικονομικά ζητήματα παίρνουν ανησυχητικές διαστάσεις.

Όπως αποκαλύπτει η «Equipe», το συνολικό χρέος αγγίζει τα 15 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι παίκτες παραμένουν απλήρωτοι εδώ και περίπου ενάμιση μήνα, με το ενδεχόμενο αποχής από τις προπονήσεις να θεωρείται πλέον ορατό.

Με τον πρόεδρο της ομάδας, Αλεξέι Φεντορίτσεφ, να βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, το επικρατέστερο σενάριο θέλει το ίδιο το Πριγκιπάτο να παρεμβαίνει προσωρινά, καλύπτοντας τα άμεσα έξοδα της ΚΑΕ, μέχρι να βρεθεί λύση μέσω της εισόδου νέου μεγαλομετόχου.