Ενώ η Ισπανία στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια και πανηγύριζε μετά το τελικό σφύριγμα, ο Παρέδες ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με τον Έρικ Γκαρθία, τον οποίο άρπαξε από τον λαιμό. Ο Γκάβι το είδε αυτό και αμέσως κυνήγησε τον Αργεντινό παίκτη, ο οποίος στράφηκε εναντίον του και κατέληξε να ρίξει τον παίκτη της Μπαρτσελόνα στο έδαφος με τη βοήθεια του Αλμάδα, πριν καταφτάσει ο Λιονέλ Σκαλόνι.

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