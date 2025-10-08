Στα δικαστήρια θα τα βρουν ο Τομά Ερτέλ και η Μπαρτσελόνα.

Ο Γάλλος διεθνής γκαρντ προχώρησε σε καταγγελία της Μπαρτσελόνα για αθέτηση συμβολαίου και διεκδικεί νομικά αποζημίωση ύψους 1,6 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «Mundo Deportivo».

Ο 36χρονος άσος ισχυρίζεται στην καταγγελία του πως είχε υπογράψει συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα για την επιστροφή του πέρυσι (2024-25).

Ο ίδιος και η οικογένειά του ταξίδεψαν στη Βαρκελώνη, όπως τονίζει, για να εγκατασταθούν ενόψει της έναρξης της προετοιμασίας, αλλά την τελευταία στιγμή οι Καταλανοί άλλαξαν άποψη, ακύρωσαν το συμβόλαιο και τον άφησαν χωρίς ομάδα.

Μάλιστα, επισημαίνει στην καταγγελία του πως λόγω των διαπραγματεύσεών του με την Μπαρτσελόνα, απέρριψε μία ιδιαίτερα δελεαστική οικονομική πρόταση από τη γαλλική Βιλερμπάν το καλοκαίρι του 2024.

Ο Ερτέλ βρήκε… στέγη εν τέλει στην ισπανική Λα Κορούνια την περασμένη σεζόν, ενώ φέτος έχει συμφωνήσει με τη Βιλερμπάν. Λόγω τραυματισμού, όμως δεν έχει αγωνιστεί μέχρι στιγμής.

Ο Γάλλος γκαρντ φόρεσε τη φανέλα της Μπαρτσελόνα επί τέσσερις σεζόν και συγκεκριμένα από το 2017 έως το 2021.