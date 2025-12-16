Έχει φουντώσει και μάλιστα για τα καλά η «μάχη» για την ανάδειξη του πρώτου σκόρερ στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Το πιο καυτό «πιστόλι» με 18 τέρματα σε 16 αγώνες του ολλανδικού πρωταθλήματος παραμένει ο Ιάπωνας επιθετικός της Φέγενορντ, Αγιάσε Ουέντα, ο οποίος όμως δεν βρήκε δίχτυα στην ήττα από τον Αγιαξ με 2-0, με αποτέλεσμα να αποκτήσει συγκάτοικο στην κορυφή.

Ο λόγος για τον Χάρι Κέιν, ο οποίος σκόραρε στην ισοπαλία 2-2 της Μπάγερν Μονάχου με την Μάϊντς κι έφτασε κι αυτός τα 18 γκολ.

Το άτυπο… βάθρο των πρώτων σκόρερ στην Ευρώπη συμπληρώνουν ο Ερλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος σκόραρε δις στην νίκη της Μάντσεστερ Σίτι επί της Κρίσταλ Πάλας με 3-0 και μετρά 17 τέρματα, όσα έχει πετύχει και ο Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος άνοιξε το σκορ στην νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Αλαβές με 2-1.

Όσον αφορά στον Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος έλαμψε στη νίκη της Μπενφίκα με 4-0 απέναντι στη Μορεϊρένσε, με το εντυπωσιακό χατ-τρικ που πέτυχε στο εν λόγω ματς αναρριχήθηκε στην 5η θέση της κατάταξης, όπου φιγουράρει με 13 τέρματα σε 14 εμφανίσεις.

Αμέσως μετά βρίσκεται ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος δεν κατάφερε να βρει δίχτυα στο 0-0 του Ολυμπιακού με τον Άρη, παραμένοντας στα 12 γκολ σε ισάριθμους αγώνες.

Στον συγκεκριμένο πίνακα συμμετέχουν ποδοσφαιριστές από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όπως της Αγγλίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Γερμανίας και Γαλλίας, αλλά και από χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Αυστρία, η Σκωτία, η Ελλάδα, η Τουρκία, η Ελβετία και η Ρωσία.

Η πρώτη 10άδα με τους πιο παραγωγικούς παίκτες στην «γηραιά ήπειρο»: