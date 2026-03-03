Στα… πιτς μπήκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, μετά τον τραυματισμό του στο παιχνίδι της Αλ Νασρ μες την Αλ-Φάιχα, για το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Κριστιάνο Ρονάλντο