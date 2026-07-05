Ακόμα μία έκπληξη καταγράφηκε στο φετινό Wimbledon! Μετά τον αποκλεισμό των δύο εκ των φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, της Έλενα Ριμπάκινα και της Ίγκα Σβίατεκ στον 3ο γύρο, εκτός τέθηκε και η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο Αρίνα Σαμπαλένκα!

Η 28χρονη Λευκορωσίδα έπεσε θύμα της Ναόμι Οσάκα, καθώς η 28χρονη Γιαπωνέζα θύμισε τον παλιό καλό εαυτό της και πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη με 6-2, 7-6(2).

Να σημειωθεί ότι η Ναόμι Οσάκα προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα της στα προημιτελικά του Wimbledon και στο ματς που δίνει πρόκριση στα ημιτελικά, θα αντιμετωπίσει την Καρολίνα Μούχοβα, η οποία απέκλεισε την Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα.

Η Σαμπαλένκα γνώρισε την πρώτη της ήττα σε Grand Slam πριν από τα προημιτελικά από το 2022 και το Roland Garros, ενώ είδε να «σπάει» το σερί των 14ων διαδοχικών major προημιτελικών της σε major, αλλά και το σερί των 21 κερδισμένων τάι μπρέικ σε major.

Η Λευκορωσίδα είχε σερί 121 νικηφόρους αγώνες σε Grand Slam πριν το ματς με την Οσάκα!