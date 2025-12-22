Παρά τη λάμψη και το αγωνιστικό της στάτους στην EuroLeague, η Μονακό βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική πραγματικότητα, που απειλεί να επισκιάσει τις επιτυχίες της στο παρκέ.

Όπως αποκαλύπτει η L’Équipe, η κατάσταση στα οικονομικά του συλλόγου έχει φτάσει σε οριακό σημείο, με τη διοργανώτρια αρχή του γαλλικού πρωταθλήματος (LNB) να δείχνει πλέον αποφασισμένη να μην κάνει άλλη υπομονή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ομάδα του Πριγκιπάτου, παρά το εντυπωσιακό μπάτζετ των 38,7 εκατ. ευρώ και τη μισθοδοσία που αγγίζει τα 20 εκατ., δεν έχει εξοφλήσει ποσό ύψους 340.000 ευρώ που αφορά το salary tax της περσινής σεζόν, το οποίο σχετίζεται με το συμβόλαιο του Μάικ Τζέιμς.

Παράλληλα, η φετινή υπέρβαση στο μισθολογικό πλαφόν –με πάνω από το 40% του προϋπολογισμού να κατευθύνεται σε συμβόλαια παικτών– δημιουργεί επιπλέον επιβάρυνση ύψους 2,2 εκατ. ευρώ.

Στις εκκρεμότητες προστίθενται οφειλές 500.000 ευρώ προς ατζέντηδες, 300.000 ευρώ προς την EuroLeague (η οποία έχει ήδη επιβάλει ban μεταγραφών), αλλά και οικονομικά ανοίγματα του media network του ιδιοκτήτη Αλεξέι Φεντόριτσεφ. Συγκεκριμένα, εκκρεμούν πληρωμές 5 εκατ. ευρώ προς την ASVEL και 3,2 εκατ. ευρώ προς τη L’Équipe, λόγω αθέτησης συμφωνιών που αφορούν το Skweek.

Επιπλέον, η Μονακό φέρεται να χρωστά 123.000 ευρώ στην Oreca, καθώς και σειρά ποσών σε προμηθευτές, μέσα ενημέρωσης και παρόχους υπηρεσιών, συνθέτοντας ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο οικονομικό παζλ.

Με βάση το πλαίσιο της LNB, αν οι οφειλές δεν τακτοποιηθούν έως τις 31 Ιανουαρίου, ο σύλλογος κινδυνεύει με σοβαρές αγωνιστικές κυρώσεις, ακόμη και με αποκλεισμό από τα play-offs, με πιθανή διορία έως το τέλος της κανονικής περιόδου.

Ο πρόεδρος της λίγκας, Φίλιπ Οσέρ, εμφανίστηκε απολύτως ξεκάθαρος, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα: «Η περίοδος της ανοχής έχει τελειώσει. Η Μονακό πρέπει να κινηθεί άμεσα, διαφορετικά οι αποφάσεις θα είναι σκληρές», τόνισε, υπογραμμίζοντας πως δεν πρόκειται να υπάρξει ειδική μεταχείριση.

Την ίδια στιγμή, κύκλοι του γαλλικού μπάσκετ εκφράζουν έντονη ανησυχία για τη συνολική στάση του συλλόγου, προειδοποιώντας ότι αν δεν υπάρξει άμεση αλλαγή πορείας, η υπόθεση μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρό πλήγμα για το μέλλον της Μονακό στο κορυφαίο επίπεδο.