Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, πραγματοποιεί σεζόν καριέρας στο Βέλγιο με τη φανέλα της Γκενκ, συγκεντρώνοντας πάνω του τα βλέμματα των κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, με τη Μίλαν να είναι ένα από αυτά, σύμφωνα με ιταλικά Μέσα ενημέρωσης.

Νέος «μνηστήρας» για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Ο ταλαντούχος μεσοεπιθετικός της Γκενκ είναι πραγματικά εντυπωσιακός τη φετινή σεζόν με τη φανέλα του βελγικού συλλόγου, αποτελώντας έναν εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών της ομάδας του.

