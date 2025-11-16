Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Το εισιτήριο για τα τελικά του Μουντιάλ 2026 σφράγισε θριαμβευτικά η Πορτογαλία.

Οι Ίβηρες συνέτριψαν την Κυριακή με το εκκωφαντικό 9-1 την Αρμενία στο «Ντραγκάο», έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Νέβες και Φερνάντες και κατέκτησαν εύκολα την πρώτη θέση στον έκτο όμιλο των προκριματικών.

TA HIGHLIGHTS ΤΟΥ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΑΡΜΕΝΙΑ (9-1)

Οι γηπεδούχοι, που έπαιζαν χωρίς τον τιμωρημένο Κριστιάνο Ρονάλντο, «σκούπισαν» τους Αρμένιους από το πρώτο ημίχρονο, παρότι οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν γρήγορα με τον Έντουαρντ Σπερστιάν (18΄) το γκολ με το οποίο είχε δώσει προβάδισμα στους Πορτογάλους ο Ρενάτο Βέιγκα, στο 7ο λεπτό.

Μετά το 1-1 ακολούθησε … καταιγίδα από γκολ. Ο Γκονσάλο Ράμος έκανε το 2-1 στο 28΄, ο Ζοάο Νέβες σκόραρε δις (30΄, 41΄) και ο Μπρούνο Φερνάντες έγραψε το 5-1 με πέναλτι, στο 45΄+3.

Το … πάρτι συνεχίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Φερνάντες να φτάνει στο χατ-τρικ (52΄, 72΄ πέναλτι) και τον Νέβες να τον ακολουθεί για το 8-1 με το τρίτο προσωπικό τέρμα του, στο 81ο λεπτό, ενώ το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Φρανσίσκο Κονσεϊσάο στο 90΄+2.

Τη δεύτερη θέση και κατ΄ επέκταση τη συμμετοχή στα πλέι οφ για ένα εισιτήριο στη διοργάνωση εξασφάλισε η Ιρλανδία, νικώντας με 3-2 την Ουγγαρία στην «Πούσκας Αρένα» της Βουδαπέστης, με απίθανο πρωταγωνιστή τον 23χρονο επιθετικό της Αλκμάαρ, Τρόι Πάροτ.

ΤΑ HIGHLIGHTS ΤΟΥ ΟΥΓΓΑΡΙΑ-ΙΡΛΑΝΔΙΑ (2-3)

Να σημειωθεί πως οι Μαγυάροι, που προκρίνονταν στα πλέι οφ και με ισοπαλία, προηγούνταν ως το 80ό λεπτό.

Η ομάδα του Μάρκο Ρόσι προηγήθηκε με τον Ντάνιελ Λούκατς μόλις στο 4ο λεπτό, οι Ιρλανδοί του Χέιμιρ Χάλμγκριμσον ισοφάρισαν με πέναλτι του Τρόι Πάροτ στο 15΄, αλλά οι γηπεδούχοι ανάκτησαν το προβάδισμα με τον Μπαρνάμπας Βάργκα στο 37΄. Ο Πάροτ ισοφάρισε εκ νέου στο 80΄ δίνοντας δραματικό χαρακτήρα στο υπόλοιπο του αγώνα, που κατέληξε σε τραγωδία για την Ουγγαρία με το τρίτο γκολ του Πάροτ, στο 90΄+6.

Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟΝ 6ο ΟΜΙΛΟ

ΑΓ. Β. ΓΚΟΛ

Πορτογαλία 6 13 20-7

Ιρλανδία 6 10 9-7

Ουγγαρία 6 8 11-10

Αρμενία 6 3 3-19