Επιμέλεια: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ καταδίκασε την απόφαση να απαγορευτεί στους οπαδούς της Μακάμπι Τελ Αβίβ να παρακολουθήσουν ζωντανά τον αγώνα του Europa League στην Αγγλία εναντίον της Άστον Βίλα τον επόμενο μήνα για λόγους ασφαλείας.

Χαρακτηριστικά με ανάρτηση του στο “Χ” ανέφερε ότι η απόφαση των τοπικών αρχών στο Μπέρμιγχαμ να απαγορεύσουν την προσέλευση των οπαδών της ισραηλινής ομάδας στις 6 Νοεμβρίου είναι «λάθος».

«Δεν θα ανεχθούμε τον αντισημιτισμό στους δρόμους μας», έγραψε ο Στάρμερ στο X το βράδυ της Πέμπτης. «Ο ρόλος της αστυνομίας είναι να διασφαλίσει ότι όλοι οι οπαδοί του ποδοσφαίρου μπορούν να απολαύσουν το παιχνίδι, χωρίς φόβο βίας ή εκφοβισμού».

This is the wrong decision. We will not tolerate antisemitism on our streets. The role of the police is to ensure all football fans can enjoy the game, without fear of violence or intimidation.https://t.co/8aBeqE4qbA — Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 16, 2025

Που βασίστηκε η απαγόρευση

Η αστυνομία των Δυτικών Μίντλαντς ανακοίνωσε ότι η απαγόρευση —η οποία έχει προκαλέσει εκτεταμένη καταδίκη— «βασίστηκε σε πληροφορίες και προηγούμενα περιστατικά», όπως οι περσινές βίαιες συγκρούσεις μεταξύ οπαδών της Μακάμπι Τελ Αβίβ και του Άγιαξ στο Άμστερνταμ.

Αποτέλεσμα των επεισοδίων αυτών, ήταν να μεταφερθούν πέντε άτομα στο νοσοκομείο ενώ περισσότεροι από 60 χούλιγκαν συνελήφθησαν έπειτα από δύο ημέρες ταραχών στην ολλανδική πρωτεύουσα. Οι τοπικοί αξιωματούχοι έκαναν λόγο για «τοξικό συνδυασμό αντισημιτισμού, χουλιγκανισμού και θυμού» για τον πόλεμο στη Γάζα.

«Με βάση την επαγγελματική μας κρίση, εκτιμούμε πως αυτό το μέτρο θα βοηθήσει στον περιορισμό των κινδύνων για τη δημόσια ασφάλεια», ανέφερε η αστυνομία των Δυτικών Μίντλαντς σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου. «Παραμένουμε σταθεροί στην υποστήριξή μας για όλες τις πληγείσες κοινότητες και επιβεβαιώνουμε τη στάση μηδενικής ανοχής προς τα εγκλήματα μίσους σε όλες τις μορφές τους».

Από την δική της πλευρά η UEFA, ανακοίνωσε σχετικά: «Σε κάθε περίπτωση, οι αρμόδιες τοπικές αρχές παραμένουν υπεύθυνες για τις αποφάσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια και την προστασία των αγώνων που διεξάγονται στην επικράτειά τους».

Αντιδράσεις στο Ισραήλ και τη Βρετανία

Η συγκεκριμένη απόφαση απαγόρευσης προσέλευσης των φιλάθλων της Μακάμπι Τελ Αβίβ στη Βρετανία, έχει προκαλέσει την οργή της ισραηλινής κυβέρνησης. Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Γκίντεον Σάαρ, τη χαρακτήρισε «ντροπιαστική». Από την πλευρά του ο επικεφαλής της συντηρητικής αντιπολίτευσης της Βρετανίας Κέμι Μπάντενοχ έκανε λόγο για «εθνική ντροπή» που «στέλνει φρικτό και επαίσχυντο μήνυμα, καθώς υπάρχουν περιοχές στη Βρετανία όπου οι Εβραίοι απλώς δεν μπορούν να πάνε».

Ο σκιώδης υπουργός Πολιτισμού, Σακίμπ Μπάτι, δήλωσε στο Times Radio το πρωί της Παρασκευής ότι «η απαγόρευση αυτή δημιουργεί κακή εικόνα για το Μπέρμιγχαμ… αν είσαι Εβραίος πολίτης των Δυτικών Μίντλαντς, τι σκέφτεσαι αυτή τη στιγμή;».

Ο Εντ Ντέιβι, ηγέτης των κεντρώων Φιλελεύθερων Δημοκρατών της Βρετανίας, έκανε λόγο για «σοβαρό λάθος». «Δεν αντιμετωπίζεις τον αντισημιτισμό απαγορεύοντας την είσοδο στα θύματά του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Εντ Ντέιβι.

Οι βουλευτές της Ανεξάρτητης Συμμαχίας που έχουν ταχθεί υπέρ της Γάζας τάχθηκαν υπέρ της απαγόρευσης. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Αγιούμπ Καν δήλωσε στο BBC: «Μιλάμε για βίαιους οπαδούς και νομίζω ότι ο πρωθυπουργός πρέπει να μείνει μακριά από λειτουργικά ζητήματα. Δεν είναι θέμα που τον αφορά».

Έτερος ανεξάρτητος βουλευτής, ο Ικμπάλ Μοχάμεντ ευχαρίστησε «όλους όσοι έθεσαν την ασφάλεια των οπαδών της Άστον Βίλα, των κατοίκων της Μπέρμιγχαμ και του βρετανικού κοινού πάνω από τις σιωνιστικές και πολιτικές πιέσεις να αφεθούν οι Ισραηλινοί χούλιγκαν και τρομοκράτες να κάνουν ταραχές στη χώρα».

Τέλος, ο διευθύνων σύμβουλος της Μακάμπι Τελ Αβίβ, Τζακ Αγγελίδης, δήλωσε στο BBC ότι δεν υπήρξε επικοινωνία με Βρετανούς αξιωματούχους που να δείχνει επίσημη απαγόρευση των οπαδών, ενώ εκφράστηκε πολύ θετικά για την επικοινωνία με την Άστον Βίλα.