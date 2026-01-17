Ο Χρήστος Μανδάς αναμένεται να αποχωρήσει σύντομα από τη Λάτσιο με την Premier League να είναι σε πρώτο πλάνο.

Μετά το CalcioMercato, που αναφέρει ότι η Γουλβς και η Γουέστ Χαμ, έχουν ξεκινήσει επαφές τις τελευταίες εβδομάδες, δείχνοντας έμπρακτο ενδιαφέρον για την περίπτωσή του, ο Ιταλός δημοσιογράφος Ματέο Μορέτο, γράφει ότι ο Έλληνας γκολκίπερ έχει συμφωνήσει με την Μπόρνμουθ.

Όπως αναφέρει η αγγλική ομάδα βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τη Λάτσιο, με στόχο να ολοκληρωθεί η μεταγραφή άμεσα.

Ο Μανδάς μετράει φέτος μόλις μία συμμετοχή με τη Λάτσιο.