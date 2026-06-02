Σε ελεύθερη πτώση βρίσκεται τα τελευταία χρόνια η καριέρα του Ραχίμ Στέρλινγκ, καθώς η άστατη εξωγηπεδική ζωή του σαφέστατα επηρέασε την πορεία του στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Το άλλοτε μεγάλο αστέρι του αγγλικού ποδοσφαίρου, που την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Ολλανδία με τη Φέγενορντ, προ ημερών ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα.

Συγκεκριμένα την Πέμπτη τράκαρε την Lamborghini του, αξίας 300.000 ευρώ στον αυτοκινητόδρομο Μ3 στο Χάμπσαϊρ και συνελήφθη, καθώς φέρεται να είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών.

