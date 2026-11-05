Η κοινή πορεία του Χάρι Κέιν με την Μπάγερν Μονάχου θα συνεχιστεί για ακόμη τρία χρόνια. Οι Βαυαροί ανακοίνωσαν την επέκταση του συμβολαίου του Άγγλου επιθετικού ως το καλοκαίρι του 2029 επιβραβεύοντας μ΄αυτόν τον τρόπο μια συνεργασία που έχει αποδειχθεί εξαιρετικά επιτυχημένη και για τις δύο πλευρές.

Από την άφιξή του στο Μόναχο, το καλοκαίρι του 2023, ο Κέιν έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς της ομάδας, την οποία, με 156 γκολ σε 161 επίσημες συμμετοχές έχει οδηγήσει στην κατάκτηση σημαντικών τίτλων.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr