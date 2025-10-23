Ο Σπένσερ Ντινγουίντι έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο έως το τέλος της τρέχουσας σεζόν (2025-26) με την Μπάγερν Μονάχου. Οι Βαυαροί ανακοίνωσαν την απόκτησή του, με τον τεχνικό της, Γκόρντον Χέρμπερτ, ν’ ανυπομονεί να ενσωματωθεί στις προπονήσεις, καθώς η ομάδα του Μονάχου αντιμετωπίζει πολλές απουσίες λόγω τραυματισμών και δη στην περιφέρεια. Στο συμβόλαιό του με την Μπάγερν δεν περιλαμβάνεται όρος «opt-out».

O 32χρονος Αμερικανός γκαρντ θ’ αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του εκτός ΗΠΑ και για πρώτη φορά βέβαια στη Euroleague.

Έμεινε ελεύθερος από τους Σάρλοτ Χόρνετς στις 16 Οκτωβρίου κι ενώ είχε υπογράψει μονοετές συμβόλαιο ύψους 3,6 εκατομ. δολαρίων στις 13 Ιουλίου.

Στο ΝΒΑ μέτρησε 654 αγώνες φορώντας τη φανέλα των Ντιτρόιτ Πίστονς, από τους οποίους είχε γίνει ντραφτ στο Νο 38 το 2014, Μπρούκλιν Νετς, Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, Ντάλας Μάβερικς, Λος Άντζελες Λέικερς και Σάρλοτ Χόρνετς.

Πηγή: ΑΠΕ

Επιμέλεια: Ανδρέας Αθανασούλης