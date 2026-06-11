Τον Χαμζά Αμπντελκαρίμ απέκτησε η Μπαρτσελόνα κάνοντας μία ακόμα επένδυση για το μέλλον, Πρόκειται για 18χρονο Αιγύπτιο επιθετικό, που έπαιζε στην Αλ Αχλί του Καϊρου, και έχει εντυπωσιάσει με το ταλέντο του στη β’ ομάδα των «μπλαουγκράνα».

Ο νεαρός άσος χαρακτηρίζεται από τους συμπατριώτες του ως ο νέος Σαλάχ και σύμφωνα με την ισπανική αθλητική εφημερίδα «Mundo Deportivo» ο αθλητικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα, Ντέκο, ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς πέντε εκατ. ευρώ που είχε συμφωνήσει τον Ιανουάριο με την ομάδα του Καΐρου.

Ο νεαρός φορ υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους πρωταθλητές Ισπανίας. Ο Αμπντελκαρίμ είναι η δεύτερη καλοκαιρινή μεταγραφή της Μπαρτσελόνα, μετά την απόκτηση του Άντονι Γκόρντον από τη Νιούκαστλ.