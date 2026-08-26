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Η Μπενφίκα ολοκλήρωσε μία σημαντική μεταγραφή, καθώς απέκτησε τον Ζοάο Παλίνια από την Μπάγερν.

Ο 31χρονος μεσοαμυντικός, που υπέγραψε ως το 2030, μετακομίζει στη Λισαβόνα για 14 εκατ. ευρώ, συν άλλα 5 εκατ. ευρώ υπό τη μορφή μπόνους.

Ο Πορτογάλος, που είναι 37 φορές διεθνής, άρχισε την καριέρα του από τη Σπόρτινγκ.

Την περασμένη σεζόν ήταν δανεικός στην Τότεναμ μετρώντας 45 συμμετοχές και 7 γκολ.