Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Μετά τον Αντόνιο Σίλβα της Μπενφίκα, η Μπόρνμουθ «έκλεισε» το μεσημέρι της Κυριακής (2/8) και τον Χουάνλου Σάντσεθ.

Ο 22χρονος Ισπανός δεξιός μπακ βρισκόταν εδώ και καιρό στο στόχαστρο της αγγλικής ομάδας, η οποία έδωσε τα χέρια με τη Σεβίλλη για ένα ποσό που φτάνει τα 11 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν προβλεφθεί κι έξτρα μπόνους ύψους 2 εκατ. ευρώ ανάλογα με τις συμμετοχές του.

Ο Χουάνλου αναμένεται να ταξιδέψει στην Αγγλία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την Μπόρνμουθ που θα έχει διάρκεια έως το 2031.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Μπόρνμουθ #Χουάνλου