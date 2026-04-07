Η Χάκεν από τη Σουηδία κατέκτησε το βραβείο UEFA Grassroots 2025/26 για την καλύτερη πρωτοβουλία από επαγγελματικό ποδοσφαιρικό σύλλογο, χάρη στο συνεργατικό δίκτυο υποστήριξής της σε όλη την περιοχή του Γκέτεμποργκ.

Η Χάκεν, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της UEFA, συνεργάζεται με 16 τοπικούς συλλόγους για να δημιουργήσει ένα θετικό ποδοσφαιρικό περιβάλλον για 3.000 κορίτσια και αγόρια στο Γκέτεμποργκ, παρέχοντας ένα πρόγραμμα ανάπτυξης προπονητών, παικτών και συλλόγων που βοηθά ολόκληρη την κοινότητα να αναπτυχθεί.

Το έργο του συλλόγου περιλαμβάνει την παροχή γενικής εκπαίδευσης για την ενίσχυση των μακροπρόθεσμων προτύπων προπονητικής, καθώς και την παροχή συγκεκριμένων προγραμμάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των ατόμων, όπως η οργάνωση μαθημάτων προπονητικής βάσης για την άδεια UEFA C ή την άδεια Σουηδίας D.

Τη δεύτερη θέση κατέλαβε η Χαρτς (Σκωτία), εξαιτίας της πρωτοβουλίας «Hearts’ Play the Game», που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σκωτίας, χρησιμοποιώντας τη δημιουργικότητα του «street-football» για να υποστηρίξει 3.000 παίκτες και να διασφαλίσει ότι περισσότεροι νέοι παίζουν το παιχνίδι και ευδοκιμούν μέσα σε μια σαφή κοινοτική πορεία.

Την τρίτη θέση στο βάθρο πήρε η Χόνβεντ FC (Ουγγαρία), έχοντας προσελκύσει 11.000 παίκτες μέσω ενός ευρέος δικτύου συλλόγων, σχολείων και πρωτοβουλιών βάσης, συνεργαζόμενη με την ουγγρική ποδοσφαιρική ομοσπονδία για τη δημιουργία ισχυρών οδών συμμετοχής και ανάπτυξης.