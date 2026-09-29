Η υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι ξεκίνησε ως μια από τις μεγαλύτερες νομικές διαμάχες στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου και πλέον έχει πολύ μεγαλύτερο διακύβευμα. Η ανεξάρτητη επιτροπή που εξέτασε τις 115 κατηγορίες της Premier League έκρινε, σύμφωνα με ρεπορτάζ, ότι η Σίτι είναι υπεύθυνη για 114 από αυτές, έπειτα από τετραετή έρευνα για τους οικονομικούς κανονισμούς.

Η απόφαση δεν έχει δημοσιευτεί, δεν έχουν ανακοινωθεί κυρώσεις και η Σίτι, που αρνείται σταθερά κάθε παράβαση, αναμένεται να ασκήσει έφεση. Το εύρος των πιθανών ποινών ξεκινά από πρόστιμα και αφαίρεση βαθμών και φτάνει στα πιο ακραία σενάρια, μέχρι την αποβολή από τη λίγκα ή αξιώσεις αποζημίωσης από άλλες ομάδες.

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