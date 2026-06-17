Ο Τζιοβάνι φαν Μπρόνκχορστ είναι ο νέος προπονητής της Φέγενορντ μετά την απόλυση του Ρόμπιν φαν Πέρσι στις αρχές Ιουνίου. Ο Ολλανδός προπονητής, που ήταν βοηθός του Άρνε Σλοτ στη Λίβερπουλ, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2028, με οψιόν για ένα επιπλέον έτος στην πρόσφατη δευτεραθλήτρια της Eredivisie.

Υπενθυμίζεται ότι είχε αναλάβει τη Φέγενορντ από το 2015 έως το 2019. Βοηθός του θα είναι ο Σίπκε Χούλσχοφ που ήταν επίσης στη Λίβερπουλ.

«Η επιστροφή του Φαν Μπρόνκχορστ σηματοδοτεί μια νέα φάση, στην οποία η Φέγενορντ στοχεύει να αξιοποιήσει τις αθλητικές της φιλοδοξίες με έναν προπονητή που έχει εκτεταμένη διεθνή εμπειρία και, επιπλέον, γνωρίζει την κουλτούρα του συλλόγου από την αρχή μέχρι το τέλος», δήλωσε ο τεχνικός διευθυντής του συλλόγου, Ντέιβι Ριγκό και συνέχισε:

«Παρακολουθώ την καριέρα του Τζιοβάνι με ενδιαφέρον εδώ και πολλά χρόνια. Είναι ένας άψογος επαγγελματίας και ένας πραγματικός χαρακτήρας. Η ευρεία εμπειρία του, σε συνδυασμό με το DNA του στη Φέγενορντ και την δίψα για περαιτέρω επιτυχία που εγώ και ο Ρόμπερτ Έενχουρν (γενικός διευθυντής) νιώσαμε στις συνομιλίες μας μαζί του, σημαίνει ότι πιστεύουμε πραγματικά ότι θα βοηθήσει τον σύλλογο να πάει ένα βήμα μπροστά».

Ο Φαν Μπρόνκχορστ κέρδισε το πρωτάθλημα το 2017, βάζοντας τέλος σε μία 18χρονη ξηρασία… τίτλου στο Ρότερνταμ.

Ο 51χρονος Φαν Μπρόνκχορστ πριν από την παρουσία του στο Μέρσεϊσαϊντ είχε προπονήσει τις Μπεσίκτας, Ρέιντζερς και Γκουανγκζού.