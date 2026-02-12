Ο Ραχίμ Στέρλινγκ έμεινε ελεύθερος από την Τσέλσι και επέλεξε το νέο σταθμό στην καριέρα του. Ο Άγγλος διεθνής επιθετικός εξέπληξε τους πάντες επιλέγοντας τη Φέγενορντ και το πρωτάθλημα της Ολλανδίας.

«Η Φέγενορντ υπέγραψε τον Ραχίμ Στέρλινγκ, τέσσερις φορές νικητή της Πρέμιερ Λιγκ. Ο διεθνής Άγγλος, ο οποίος έχει 82 συμμετοχές με τη χώρα του, υπέγραψε σήμερα το απόγευμα συμβόλαιο με τη Φέγενορντ μέχρι το τέλος της σεζόν 2025/26. Ως ελεύθερος παίκτης, ο Στέρλινγκ μπόρεσε να εξερευνήσει διαφορετικές επιλογές χωρίς τους περιορισμούς της θερινής μεταγραφικής περιόδου και τελικά επέλεξε τη Φέγενορντ», αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας του Ρότερνταμ.