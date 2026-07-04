Ο Νέιθαν Άκε έχει χάσει τη θέση του στη βασική ενδεκάδα της Μάντσεστερ Σίτι και έχει ζητήσει να παραχωρηθεί στην τρέχουσα μεταγραφική αγορά σε άλλη ομάδα.

Ο 31χρονος Ολλανδός διεθνής στόπερ έχει συμβόλαιο με τους «πολίτες» έως το καλοκαίρι του 2027, ωστόσο αποχώρησε για να πάρει χρόνο συμμετοχής. Η Φενέρμπαχτσε συμφώνησε με τη Σίτι, προσφέροντας δέκα εκατ. ευρώ.

Ο Άκε υπέγραψε με τη Φενέρ τριετές συμβόλαιο συνεργασίας και αποχωρεί από την Αγγλία μετά από έξι χρόνια καριέρας στην ομάδα του Μάντσεστερ.