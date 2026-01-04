Ο Νάντο Ντε Κολό επέστρεψε στη Φενέρμπαχτσε. Μετά από δύο χρόνια στη Βιλερμπάν, θα αγωνιστεί εκ νέου στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης, η οποία ανακοίνωσε την επιστροφή του πριν εκπνεύσει η προθεσμία των μεταγραφών για τις ομάδες της Ευρωλίγκας.

Τις τελευταίες ημέρες η Φενέρ προσέγγισε τον Γάλλο γκαρντ, ο οποίος είναι ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία της Euroleague και τον έπεισε να μετακομίσει στην ομάδα της Τουρκίας.

Ο Ντε Κολό είναι το δεύτερο μεταγραφικό απόκτημα της Φενέρ στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, καθώς είχε προηγηθεί η απόκτηση του Κρις Σίλβα από την ΑΕΚ.