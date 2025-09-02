Ο Ιλκάι Γκουντογκάν αποχώρησε από τη Μάντσεστερ Σίτι και θα συνεχίσει την καριέρα του στην πρωταθλήτρια Τουρκίας, Γαλατασαράι, όπως ανακοίνωσε ο αγγλικός σύλλογος.

Ο Γερμανός χαφ έφτασε στην Πόλη στις 17:00 της Τρίτης, με τους φιλάθλους της νέας του ομάδας να τον υποδέχονται θερμά στο αεροδρόμιο.

Ilkay Gundogan meeting the Galatasaray supporters for the first time! 🇹🇷👏 🎥 @GalatasaraySK pic.twitter.com/Ax7sBWWRwp — City Xtra (@City_Xtra) September 2, 2025

Ο 34χρονος Γερμανός μέσος ολοκληρώνει μια λαμπρή πορεία με τους «Πολίτες», στην οποία μέτρησε συνολικά 358 συμμετοχές, 65 γκολ και 14 τρόπαια, μεταξύ των οποίων και το ιστορικό τρεμπλ του 2023 (Premier League, FA Cup, Champions League), όταν και φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Ο Γκουντογκάν εντάχθηκε για πρώτη φορά στη Μάντσεστερ Σίτι το 2016 από τη Μπορούσια Ντόρτμουντ και αποχώρησε το 2023 για την Μπαρτσελόνα. Επέστρεψε στους «σίτιζενς» για τη σεζόν 2024-25, καταγράφοντας 5 γκολ και 8 ασίστ σε 54 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Σε αποχαιρετιστήρια δήλωσή του, ο Γκουντογκάν ανέφερε: «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η Μάντσεστερ Σίτι θα συνεχίσει να γνωρίζει τεράστια επιτυχία και θα την παρακολουθώ με υπερηφάνεια από μακριά, καθώς ξεκινώ το νέο κεφάλαιο της καριέρας μου στην Τουρκία, μια χώρα που σημαίνει πάρα πολλά για εμένα», προσθέτοντας:

«Η Σίτι θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Η κατάκτηση της Premier League και του FA Cup ήταν κάτι το ξεχωριστό, αλλά η ευκαιρία να σηκώσω το πρώτο Champions League της ομάδας, ειδικά στην Κωνσταντινούπολη, θα με συνοδεύει για πάντα».