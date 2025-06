Ποδοσφαιριστής της Γαλατάσαραϊ και με υπογραφές είναι από σήμερα Πέμπτη 12 Ιουνίου ο Λιρόι Σανέ. Ο 29χρονος ακραίος διεθνής επιθετικός, έμεινε ελεύθερος από την Μπάγερν Μονάχου και αποδέχθηκε την πρόταση την τουρκικής ομάδας για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας, με ετήσιες αποδοχές περίπου 17 εκατ. ευρώ.

Έτσι για τα επόμενα τρία χρόνια θα φοράει την «ερυθροκίτρινη» φανέλα της πρωταθλήτριας Τουρκίας, ενισχύοντας σημαντικά την επιθετική της γραμμή.

Η Γαλατασαράι γνωστοποίησε ότι ο Λερόι Σανέ θα αμείβεται με καθαρό εγγυημένο μισθό 9 εκατομμυρίων ευρώ ανά σεζόν, μαζί με ένα καθαρό μπόνους πιστότητας 3 εκατομμυρίων ευρώ ανά σεζόν.

🚨🇹🇷 Galatasaray confirm Leroy Sané will be paid a net guaranteed salary of €9m per season along with a net loyalty bonus of €3m per season. pic.twitter.com/vGvdqjZLcH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2025