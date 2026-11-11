Ο μέσος της Παρί Σεν Ζερμέν, Σενί Μαγιουλού, έλαβε την πρώτη κλήση του στην Εθνική ομάδα ανδρών της Γαλλίας, εν όψει των αγώνων για το Nations League με αντίπαλο την Ιταλία και την Τουρκία.

Ο Μαγιουλού επιβραβεύτηκε για την αγωνιστική του κατάσταση τις τελευταίες δύο εβδομάδες, έχοντας σημειώσει τρία γκολ και δύο ασίστ στα τέσσερα τελευταία του παιχνίδια με την Παρί Σεν Ζερμέν, σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο επιθετικός μέσος προοριζόταν αρχικά για την Εθνική ομάδα Ελπίδων (U21) της Γαλλίας, ωστόσο κλήθηκε στην Εθνική ανδρών για να αντικαταστήσει τον τραυματία Ορελιέν Τσουαμενί.

Η Γαλλία, η οποία βρίσκεται στην κορυφή του Ομίλου Α μετά από τέσσερις αγωνιστικές, αντιμετωπίζει την Ιταλία στο Μιλάνο την Πέμπτη, ενώ την Κυριακή υποδέχεται την Τουρκία.