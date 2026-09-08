Ακόμα μία προσθήκη στο ρόστερ της έκανε η Λάτσιο. Οι «Μπιανκοτσελέστι» ανακοίνωσαν τον Ντιόγκο Λέιτε, ο οποίος αποδεσμεύτηκε από την Ουνιόν Βερολίνου.

Ο ποδοσφαιριστής, σύμφωνα με την ενημέρωση του συλλόγου της ιταλικής πρωτεύουσας, «υπέγραψε διετές συμβόλαιο με δυνατότητα επέκτασης για δύο ακόμη σεζόν» και θα είναι άμεσα διαθέσιμος στον προπονητή των «Λατσιάλι», Τζενάρο Γκατούζο.

Ο 27χρονος αποχώρησε από την Ουνιόν Βερολίνου, καθώς ο γερμανικός σύλλογος αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο.