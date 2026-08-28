Με εκπληκτικό Χαράλαμπο Κωστούλα, η Μπράιτον συνέτριψε την Τρόμσο με 4-0 στη ρεβάνς των play-offs του Conference League και πήρε το εισιτήριο για τη League Phase. H Γιάμπολεντς πραγματοποίησε τη μεγάλη έκπληξη της βραδιάς και πέταξε εκτός Ευρώπης την Ρέιντζερς στα πέναλτι, ενώ την την πρόκριση απέναντι στη Ντιναμό Σίτι πανηγύρισε η Πάφος.

Η Μπράιτον πήρε κεφάλι στο σκορ απέναντι στους Νορβηγούς στο 22′, με τον Χαράλαμπο Κωστούλα να γράφει το 1-0 με υποδειγματικό πλασέ εκτός περιοχής. Στο 33΄τη σκυτάλη πήρε ο Ντε Κάιπερ, ο οποίος διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, ενώ στο 38′ ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού «σέρβιρε» στον Βίφερ για το 3-0. Το τελικό 4-0 διαμόρφωσε στο 86′ ο Μποσκαγλί.

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