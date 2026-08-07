Ο Λούκα Ζιντάν θα συνεχίσει την καριέρα του στη Λεγανές, καθώς ο σύλλογος της δεύτερης κατηγορίας της Ισπανίας ανακοίνωσε την απόκτησή του από τη Γρανάδα.

Ο 28χρονος διεθνής τερματοφύλακας της Αλγερίας, γιος του θρυλικού Ζινεντίν Ζιντάν και του νέου ομοσπονδιακού τεχνικού της Γαλλίας, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη μία σεζόν.

Από την πλευρά της, η Γρανάδα ανακοίνωσε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να λύσουν κοινή συναινέσει τη συνεργασία τους, έπειτα από δύο χρόνια, διάστημα στο οποίο ο Ζιντάν πραγματοποίησε 45 συμμετοχές με τη φανέλα της ομάδας.

Ο Λούκα Ζιντάν παραμένει στη Segunda División, όπου έχει ήδη αγωνιστεί με τις φανέλες των Ράθινγκ Σανταντέρ, Ράγιο Βαγιεκάνο και Έιμπαρ. Με τη Ράγιο, μάλιστα, πανηγύρισε την άνοδο στη La Liga κατά τη διετία 2020-2022.

Προϊόν των ακαδημιών της Ρεάλ Μαδρίτης, στις οποίες εντάχθηκε το 2004 σε ηλικία μόλις έξι ετών, ο Ζιντάν αγωνίστηκε αρχικά στη δεύτερη ομάδα του συλλόγου, πριν πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα την τελευταία αγωνιστική της La Liga της σεζόν 2017/18, έχοντας στον πάγκο τον πατέρα του, Ζινεντίν Ζιντάν.

Αφού φόρεσε τη φανέλα των μικρών εθνικών ομάδων της Γαλλίας, ο Λούκα Ζιντάν επέλεξε πέρσι να εκπροσωπήσει σε διεθνές επίπεδο την Αλγερία. Ήταν βασικός με τα «Φενέκ» στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, όπου η πορεία της ομάδας ολοκληρώθηκε μετά την ήττα με 2-0 από την Ελβετία.