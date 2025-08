Τα τυπικά των ιατρικών εξετάσεων και των υπογραφών στο πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας του απομένουν πλέον για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Γιώργου Βαγιαννίδη, από τον Παναθηναϊκό στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο Έλληνας διεθνής δεξιός μπακ, έφθασε στη Λισαβόνα προκειμένου να υπογράψει στους περσινούς νταμπλούχους Πορτογαλίας και να ανακοινωθεί με κάθε επισημότητα από την Σπόρτινγκ.

BREAKING: Vagiannidis in Lisbon to reinforce Sporting

Greek right-back arrived early this afternoon to undergo medical tests and sign a contract

[🥈@abolapt] pic.twitter.com/YGiM9zmtTx

