Στη Μαδρίτη βρίσκεται από τη Δευτέρα (27/7) ο Ρόδρι και η εξέλιξη φούντωσε τις φήμες περί μεταγραφής του Ισπανού διεθνούς στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Πάντως, ο βασικός λόγος που ο αρχηγός της «Ρόχα» βρίσκεται στην ισπανική πρωτεύουσα είναι διαφορετικός. Ο πολυτιμότερος παίκτης του Μουντιάλ 2026 εντός της ημέρας αναμένεται να μπει στο χειρουργείο, προκειμένου να υποβληθεί σε επέμβαση στη μέση για ν’ αντιμετωπίσει ένα μικρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει στην περιοχή της πλάτης.

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για μια επέμβαση που δεν απαιτεί νοσηλεία, οπότε αμέσως μετά ο Ρόδρι θα επιστρέψει στο σπίτι του. Την κατάσταση του ποδοσφαιριστή επιβεβαίωσε και ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Έντσο Μαρέσκα, τονίζοντας πως ο έμπειρος παίκτης θα γυρίσει στην ομάδα αμέσως μετά την αποθεραπεία του.

Την ίδια ώρα, το όνομα του Ρόδρι εξακολουθεί να «συνδέεται» με τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς βρίσκεται στη λίστα των υποψήφιων μεταγραφικών στόχων της ισπανικής ομάδας. Ωστόσο, η Μάντσεστερ Σίτι επιθυμεί να επεκτείνει το συμβόλαιό του, το οποίο ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι, ενώ ο Μαρέσκα ξεκαθάρισε πως τον υπολογίζει απόλυτα.

Η παρουσία του Ισπανού στη Μαδρίτη αναζωπύρωσε τα μεταγραφικά σενάρια, τα οποία εντάθηκαν μετά τις εμφανίσεις του στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Προς το παρόν, όμως, ο λόγος της παραμονής του στην ισπανική πρωτεύουσα δεν σχετίζεται με κάποια μεταγραφή, αλλά αποκλειστικά με την προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση.