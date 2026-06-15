Ο Γιόσκο Γκβάρντιολ αποδέχθηκε την πρόταση ανανέωσης του συμβολαίου του έως το καλοκαίρι του 2031 και θα παραμείνει στη Μάντσεστερ Σίτι.

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