Ο Γιόσκο Γκβάρντιολ αποδέχθηκε την πρόταση ανανέωσης του συμβολαίου του έως το καλοκαίρι του 2031 και θα παραμείνει στη Μάντσεστερ Σίτι.
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Ο Γιόσκο Γκβάρντιολ αποδέχθηκε την πρόταση ανανέωσης του συμβολαίου του έως το καλοκαίρι του 2031 και θα παραμείνει στη Μάντσεστερ Σίτι.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
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