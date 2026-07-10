Η Μίλαν ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάριο Χίλα, ο οποίος έχει συμφωνήσει σε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο 25χρονος Ισπανός στόπερ είχε την περασμένη σεζόν 36 συμμετοχές με τη φανέλα των «λατσιάλι» και κόστισε 30 εκατομμύρια ευρώ στη νέα του ομάδα.

Ταξίδεψε στην πρωτεύουσα της Λομβαρδίας για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να βάλει την υπογραφή του και έγινε η δεύτερη καλοκαιρινή μεταγραφή της ομάδας του Ρούμπεν Αμορίμ, μετά την απόκτηση του Πορτογάλου διεθνή φορ, Γκονσάλο Ράμος, από την Παρί Σεν Ζερμέν.