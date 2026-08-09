Ο Γιώργος Μασούρας επέστρεψε στη Σαουδική Αραβία και από εδώ και στο εξής θα αγωνίζεται για τη ΝΕΟΜ.

Ο 32χρονος ακραίος μέσος ανακοινώθηκε από τη νέα του ομάδα, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο την επταετή παρουσία του στον Ολυμπιακό.

Το περιβάλλον του είναι γνώριμο, καθώς την προηγούμενη διετία είχε αγωνιστεί ως δανεικός στην Αλ Καλίτζ.

Πλέον επιστρέφει στη Σαουδική Αραβία για να φορέσει τη φανέλα της ΝΕΟΜ, αυτή τη φορά με κανονική μεταγραφή.