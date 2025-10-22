Η Ντουμπάι προχώρησε σε συμφωνία με την Άλμπα Βερολίνου για την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ Ρεζάν «Μπούγκι» Έλις (1,90 μ.), ο οποίος θα ενισχύσει την ομάδα έως το τέλος της φετινής σεζόν, με το συμβόλαιό του να έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ο 24χρονος ξεκίνησε τη φετινή αγωνιστική περίοδο στη Γερμανία, ενώ στο παρελθόν αγωνίστηκε με επιτυχία στο NCAA με τα πανεπιστήμια του Μέμφις και του USC, καθώς και στη G-League του ΝΒΑ, όπου ξεχώρισε για την ικανότητά του στο σκοράρισμα και τη σταθερότητά του στην περιφέρεια.

Ο Έλις είναι ένας ταχύτατος και εκρηκτικός κόμπο γκαρντ, με έφεση στο σκοράρισμα και την ικανότητα να δημιουργεί τις δικές του φάσεις. Στην Άλμπα Βερολίνου άφησε θετικό αποτύπωμα σε διεθνείς διοργανώσεις, σημειώνοντας συχνά διψήφιο αριθμό πόντων.

«Ο Μπούγκι ταιριάζει απόλυτα με το όραμά μας – είναι νέος, διψασμένος, ανταγωνιστικός και έχει ήδη εμπειρία σε υψηλό επίπεδο», δήλωσε ο γενικός διευθυντής της ομάδας, Ντεγιάν Καμενιάσεβιτς, προσθέτοντας: «Φέρνει άμεσα δημιουργία και ταχύτητα στην περιφέρεια, στοιχεία πολύτιμα σε μια περίοδο που αντιμετωπίζουμε αρκετούς τραυματισμούς. Ήταν σχετικά… κάτω από τα ραντάρ, αλλά πιστεύουμε ότι παίκτες σαν κι αυτόν μπορούν να κάνουν τη διαφορά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Έχει όλα τα φόντα για να εξελιχθεί μαζί με τον βασικό κορμό της ομάδας και να ενισχύσει την ταυτότητα μας τα επόμενα χρόνια».

Από την πλευρά του, ο Μπούγκι Έλις τόνισε: «Η Ντουμπάι δημιουργεί κάτι συναρπαστικό σε παγκόσμιο επίπεδο και θέλω να είμαι μέρος αυτής της διαδρομής. Είμαι έτοιμος να δώσω τα πάντα για την ομάδα και να δεθώ με τους φιλάθλους από την πρώτη μέρα».

Πηγή: ΑΠΕ