Έπειτα από τέσσερα χρόνια, ο Γιάκουμπ Μπράμπετς αποτελεί παρελθόν από τον Άρη, ακολουθώντας το δρόμο που… χάραξε ο Χουλιάν Κουέστα, αποχωρώντας από το «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ο πολύπειρος κεντρικός αμυντικός ανακοινώθηκε επίσημα από τη Ρίο Άβε, με την οποία υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. «Ο Μπράμπετς είναι ένας αμυντικός με πλούσια διεθνή εμπειρία, έχοντας πραγματοποιήσει 41 εμφανίσεις με την Εθνική Τσεχίας. Ο 33χρονος στόπερ έχει αγωνιστεί με την Γκενκ στο Βέλγιο, με τη Ρίζεσπορ στην Τουρκία και με τον Άρη Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα, αλλά και στην πατρίδα του με τις Ζίζκοβ, Μπρνο, Σπάρτα Πράγας και Βικτόρια Πλζεν», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του πορτογαλικού συλλόγου.

Και καταλήγει: «Με σχεδόν 500 επίσημες εμφανίσεις στα… παπούτσια του, ο αμυντικός φέρνει εμπειρία στην άμυνα του συλλόγου του ‘’Ρίο Γκράντε ντο Σουλ’’ και αυξάνει τις διαθέσιμες επιλογές για τον προπονητή Σωτήρη Συλαϊδόπουλο, υπό τις οδηγίες του οποίου προπονήθηκε το πρωί της Δευτέρας, (8/9).

Ο Μπράμπετς αποχωρεί από του Χαριλάου, έχοντας καταγράψει 142 εμφανίσεις με τους «κίτρινους». Η έλευση των Πέδρο Άλβαρο (κυρίως) και Νοά Σονκό Σούντγκρεν, όμως, τον άφησε πίσω στις επιλογές του Μαρίνου Ουζουνίδη – αν κι ο τελευταίος αναμένεται πολύ σύντομα να αφήσει το «Κλεάνθης Βικελίδης», με τον Μανόλο Χιμένεθ να τον διαδέχεται.

Στη Ρίο Άβε, ο Μπράμπετς θα συναντήσει, πλην του Συλαϊδόπουλου (πρώην προπονητή της ομάδας Νέων του Ολυμπιακού) τους γνώριμούς του από τη Super League, Ανδρέα Ντόη, Ομάρ Ρίτσαρντς, Νίκο Αθανασίου, Μάριο Βρουσάι, Θεοφάνη Μπάκουλα, Γιώργο Λιάβα, Αντώνη Παπακανέλλο και Ντάριο Σπίκιτς.