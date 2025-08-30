Ο Κώστας Τσιμίκας έφτασε στη Ρώμη για να ολοκληρώσει την μετακίνησή του από τη Λίβερπουλ στη Ρόμα.

Ο Έλληνας αριστερός μπακ θα μετακομίσει στην ομάδα του Γκασπερίνι με τη μορφή δανεισμού, χωρίς οψιόν αγοράς και το καλοκαίρι θα επιστρέψει στους «ρεντς».

«Ανυπομονώ να σας δω όλους από κοντά» ανέφερε στο πρώτο του μήνυμα προς τους οπαδούς.