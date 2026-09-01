Η Μάντσεστερ Σίτι κατέληξε σε συμφωνία με την Τσέλσι για την απόκτηση του Αργεντινού διεθνή μέσου Έντσο Φερνάντες! Οι «πολίτες» θα καταβάλουν 150 εκατ. ευρώ στους «μπλε» και η μετακίνηση θα αποτελέσει ρεκόρ!

Για την ακρίβεια τα 145,9 εκατομμύρια ευρώ θα γράψουν ρεκόρ μεταγραφής της Premier League και θα ισοφαρίσουν τη μετακίνηση του Αλεξάντερ Ισάκ από τη Νιούκαστλ στη Λίβερπουλ.

Το «Athletic» υποστηρίζει ότι ο Φερνάντες έλαβε άδεια από την Τσέλσι να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις.

Ο Αργεντινός εντάχθηκε στην Τσέλσι από την Μπενφίκα τον Ιανουάριο του 2023 με συμβόλαιο 8,5 ετών έναντι ποσού ρεκόρ για εκείνη την εποχή, ύψους 106,8 εκατομμυρίων λιρών (127 εκατομμύρια ευρώ).