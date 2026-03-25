Το Ορλάντο ανακοίνωσε τη συμφωνία του με τον Αντουάν Γκριεζμάν έως τη σεζόν 2027-28, με οψιόν για έναν ακόμα χρόνο.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ στις ΗΠΑ ο Γάλλος διεθνής επιθετικός, που λαμβάνει 9 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στην Ατλέτικο Μαδρίτης, στην ομάδα του MLS θα λαμβάνει 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Έτσι, από το καλοκαίρι θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος αθλητής στην ομάδα του Ορλάντο αφού έως τώρα ο υψηλότερος μισθός ανήκε στον Λουίς Μουριέλ, με 3,45 εκατομμύρια δολάρια.

Στο MLS ο μόνος που θα τον ξεπερνά είναι ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος λαμβάνει λίγο πάνω από 17 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στην Ίντερ Μαϊάμι.